Supermond? Von wähe super!

Aaaach, wat schwärme se all vum Supermond. Wie scheen groß dä am Hiemel iewerm Hunsrück steht! Wunnerbar! Dat kann äich so lang unnerschräiwe, bis et in die Betta ninngeht. Äich sahns ouch: Dann is rum mit „super“...
Der liewe Läit, awäi schwätze se all vum „Supermond“. Super? Also dovun kann jo mo gar kä Red sinn. Äich kann do nix draan finne. Wat sull dann do super sinn? Hell is dat, un dat die ganz Naacht. Dat waret awa aach schunn. Zu hell, will äich sahn. Nit ouszuhalle, will äich sahn.