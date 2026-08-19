Rhein-Hunsrück – Die Kolumne Super Mario & Co: Konsole statt Smartphone Johannes Kirsch 19.08.2026, 07:30 Uhr

i Auf einem solchen Game Boy machte unser Autor seine ersten Erfahrungen mit Videospielen. Andrea Warnecke. picture alliance/dpa

War es kindlich-jugendlicher Leichtsinn? Oder war es gar eine Sucht? Als jemand, der heutzutage überhaupt keine Berührungspunkte mehr mit Videospielen hat, denkt unser Autor über die vielen Stunden nach, die er mit Klassikern wie Tetris verbrachte.

Im digitalen Zeitalter ist das Smartphone zum omnipräsenten Begleiter des Menschen geworden. Mit dem modernen Typus des Mobiltelefons kann man viele nützliche Dinge anstellen wie beispielsweise E-Mails checken, sich über die Wetterprognose schlaumachen oder an der Kasse bezahlen.







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