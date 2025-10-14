Der Krieg in Israel und Gaza hält weiter an. Wie können die Menschen trotz dieser bedrohlichen Situation dort leben? Damit beschäftigt sich Friedensaktivistin Sumaya Farhat-Naser am Sonntag, 19. Oktober, in einem Vortrag in Kastellaun.
Die Situation in Palästina ist trotz der laufenden Friedensverhandlungen weiterhin katastrophal und bedrohlich. Wie schaffen es die Menschen bei so viel Unrecht, Hunger, Gewalt, Angst und Perspektivlosigkeit dort zu überleben? Erläuterungen und Antworten auf diese Fragen will die Friedensaktivistin und Autorin Sumaya Farhat-Naser am Sonntag, 19.