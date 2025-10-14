Aktivistin für den Frieden Sumaya Farhat-Naser hält Vortrag in Kastellaun Werner Dupuis 14.10.2025, 12:00 Uhr

i Die Palästinenserin und Friedensaktivistin Sumaya Farhat-Naser hält einen Vortrag in Kastellaun. Franz Peter Tschauner/dpa. picture-alliance / dpa

Der Krieg in Israel und Gaza hält weiter an. Wie können die Menschen trotz dieser bedrohlichen Situation dort leben? Damit beschäftigt sich Friedensaktivistin Sumaya Farhat-Naser am Sonntag, 19. Oktober, in einem Vortrag in Kastellaun.

Die Situation in Palästina ist trotz der laufenden Friedensverhandlungen weiterhin katastrophal und bedrohlich. Wie schaffen es die Menschen bei so viel Unrecht, Hunger, Gewalt, Angst und Perspektivlosigkeit dort zu überleben? Erläuterungen und Antworten auf diese Fragen will die Friedensaktivistin und Autorin Sumaya Farhat-Naser am Sonntag, 19.







