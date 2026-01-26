Um mehr über ihre deutschen Wurzeln zu erfahren, kommen Deutschlehrer-Studenten aus Brasilien bereits seit 17 Jahren für einen Gastaufenthalt in den Hunsrück. Auch dieses Jahr gab es wieder so einiges zu entdecken – vor allem beim gemeinsamen Kochen.
Lesezeit 2 Minuten
Wo kommen die eigenen Vorfahren eigentlich her? Und wie unterscheidet sich die deutsche Kultur von der brasilianischen? Damit sie mehr über die eigenen Wurzeln erfahren, besuchen Deutschlehrer-Studenten aus Brasilien bereits im 17. Jahr für rund eine Woche den Hunsrück.