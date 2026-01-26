Auf den Spuren der Vorfahren Studenten aus Brasilien lernen den Hunsrück kennen Lara Kempf 26.01.2026, 14:00 Uhr

i Barbara Ahl (rechts) erklärt Deutschlehrer-Studentin Bianca da Luz Gausmann worauf sie bei der Zubereitung von Mehlklößen achten muss. Lara Kempf

Um mehr über ihre deutschen Wurzeln zu erfahren, kommen Deutschlehrer-Studenten aus Brasilien bereits seit 17 Jahren für einen Gastaufenthalt in den Hunsrück. Auch dieses Jahr gab es wieder so einiges zu entdecken – vor allem beim gemeinsamen Kochen.

Wo kommen die eigenen Vorfahren eigentlich her? Und wie unterscheidet sich die deutsche Kultur von der brasilianischen? Damit sie mehr über die eigenen Wurzeln erfahren, besuchen Deutschlehrer-Studenten aus Brasilien bereits im 17. Jahr für rund eine Woche den Hunsrück.







