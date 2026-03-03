Vertrag mit Windradbetreiber
Strom soll im Rhein-Hunsrück-Kreis günstiger werden
Frank-Michael Uhle (Klimaschutzmanager und Geschäftsführer der Energiegesellschaft Rhein-Hunsrück ERH, von links), Dirk Gottschalk (Geschäftsführer Stawag Energie) und Thomas Lorenz (Geschäftsführer ERH) unterzeichnen die Kooperationsvereinbarung.
Werner Dupuis

Die Energiegesellschaft Rhein-Hunsrück (ERH) hat zum Ziel, über einen lokalen Strombilanzkreislauf die erneuerbare Energie aus Windrädern und PV-Anlagen günstig in der Region anbieten zu können. Dabei ist sie nun einen wichtigen Schritt weiter.

Die Energiegesellschaft Rhein-Hunsrück (ERH) hat einen wichtigen Schritt gemacht in Richtung des Ziels, den Menschen im Kreis günstigen Strom aus der Windkraft anbieten zu können. Mit Stawag Energie, einem Tochterunternehmen der Stadtwerke Aachen, hat die ERH eine Kooperationsvereinbarung unterzeichnet.

