Vertrag mit Windradbetreiber Strom soll im Rhein-Hunsrück-Kreis günstiger werden 03.03.2026, 18:00 Uhr

i Frank-Michael Uhle (Klimaschutzmanager und Geschäftsführer der Energiegesellschaft Rhein-Hunsrück ERH, von links), Dirk Gottschalk (Geschäftsführer Stawag Energie) und Thomas Lorenz (Geschäftsführer ERH) unterzeichnen die Kooperationsvereinbarung. Werner Dupuis

Die Energiegesellschaft Rhein-Hunsrück (ERH) hat einen wichtigen Schritt gemacht in Richtung des Ziels, den Menschen im Kreis günstigen Strom aus der Windkraft anbieten zu können. Mit Stawag Energie, einem Tochterunternehmen der Stadtwerke Aachen, hat die ERH eine Kooperationsvereinbarung unterzeichnet.







