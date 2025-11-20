Ströher-Realschule gibt dem Spaß am Lesen eine Lounge

„Die knallharten Tauben“, „Cornibus und Co.“, „Gregs Tagebücher“ – das sind nur einige der Bücher, die die Schüler der Friedrich-Karl-Ströher Realschule plus in Simmern in ihrer neuen Leselounge finden. Das Angebot soll den Spaß am Lesen fördern.
Lesezeit 3 Minuten
In der Leselounge der Friedrich-Karl-Ströher Realschule plus in Simmern kann Freude am Lesen und an Büchern wachsen. Die Schüler der fünften und sechsten Klassen können einmal in der Woche hier Zeit verbringen, so der Plan. Sie können es sich mit einem Buch auf den Sesseln und Hockern gemütlich machen.