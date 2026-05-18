Reihe „Burgenklassik“ Streichquintett begeistert Publikum auf Burg Rheinfels Werner Dupuis 18.05.2026, 18:00 Uhr

i Einen grandiosen Musikgenuss mit Werken von Franz Schubert, Zoltán Kodály und Ernö von Dohnányi erlebten die Zuschauer beim Konzert der Villa Musica auf Burg Rheinfels. Werner Dupuis

Die historischen Mauern der Burg Rheinfels boten die perfekte Atmosphäre für das Streichquintett in C-Dur von Franz Schubert. Präsentiert wurde es im Rahmen der Reihe „Burgenklassik“ von vielfach preisgekrönten Villa Musica-Virtuosen.

Es war ein ganz besonderes Erlebnis für alle Freunde der Kammermusik, das Streichquintett in C-Dur von Franz Schubert in den historischen Mauern der Burg Rheinfels. Die Spielstätte zwischen Ritterrüstungen und Hellebarden hoch über dem Rhein hätte für Schuberts schönste Streicherwerke nicht besser gewählt werden können.







Artikel teilen

Artikel teilen