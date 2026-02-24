VG-Chef setzt sich ein Strecke des Dickenschieder Umzugs stand auf der Kippe Annalena Bischoff 24.02.2026, 15:00 Uhr

i Bereits seit den 1960er-Jahren läuft der Rosenmontagsumzug in Dickenschied über die B421. Annalena Bischoff

Die Traditionsstrecke des Rosenmontagszugs in Dickenschied war ernsthaft gefährdet. VG-Bürgermeister Peter Müller setzte sich für die Route über die B421 ein – mit Erfolg. Über die Zukunft wird beraten.

Seit Jahren sorgt der Rosenmontagszug in Dickenschied wegen seiner Strecke über die B421 für Diskussionen. In diesem Jahr spitzte sich die Lage offenbar so zu, dass die gewohnte Route erstmals ernsthaft infrage stand. „Dieses Jahr war man tatsächlich kurz davor, dass der Karnevalszug so nicht mehr hätte stattfinden können“, sagt Peter Müller, Bürgermeister der VG Kirchberg, im Gespräch mit unserer Zeitung.







