Winter im Rhein-Hunsrück-Kreis Straßenmeistereien sind gerüstet für Schnee und Eis Hilko Röttgers 28.11.2025, 11:00 Uhr

i Der Winter kann kommen, die Salzlager der Straßenmeistereien sind gefüllt. Thomas Frey. picture alliance / dpa

Schnee, Eis, glatte Straßen: Der Winter kann auch unangenehme Seiten haben. Damit der Verkehr auch dann nicht zum Erliegen kommt, sind die Mitarbeiter der Straßenmeistereien im Einsatz. So haben sie sich auf die kalte Jahreszeit vorbereitet.

Gefrierender Regen, spiegelglatte Straßen – aber keine größeren Probleme: Vor wenigen Tagen hat der Rhein-Hunsrück-Kreis den ersten Wintereinbruch der Saison gut überstanden. Damit das in den kommenden Schnee- und Eis-Perioden so bleibt, hat der Landesbetrieb Mobilität (LBM) vorgesorgt.







