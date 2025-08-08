Weiterhin Sanierung der L184
Straße ist ab Woppenrother Kreuzung gesperrt
An diesem Wochenende ist die Strecke von der Woppenrother Kreuzung an noch bis Schneppenbach für Anlieger frei. Ab Montag, 11. August, aber, ist auch dieser Abschnitt für den Verkehr voll gesperrt.
Charlotte Krämer-Schick

Derzeit dürfen die Verkehrsteilnehmer, die nach Schneppenbach fahren woll, die Woppenrother Kreuzung noch passieren. Doch das soll sich ändern.

Lesezeit 1 Minute

Derzeit dürfen Anlieger ab der Woppenrother Kreuzung noch bis Schneppenbach fahren, doch voraussichtlich ab Montag, 11. August, ist auch das nicht mehr möglich. Wie der Landesbetrieb Mobilität (LBM) Bad Kreuznach mitteilt, beginnt dann der zweite Bauabschnitt des Ausbaus der L184, die von Dickenschied bis Bruschied führt.

Die Arbeiten im ersten Bauabschnitt seinen nun abgeschlossen sind, teilt der LBM mit. Im nun beginnenden zweiten Abschnitt werde die Fahrbahn auf einer Länge von rund 2860 Metern zwischen der Ortslage Schneppenbach und der Woppenrother Kreuzung, der Anschlussstelle L184/L162, saniert. „Aufgrund der umfangreichen Asphaltarbeiten und der zur Verfügung stehenden Fahrbahnbreiten kann die Baumaßnahme aus Gründen der Sicherheit nur unter Vollsperrung der L184 ausgeführt werden“, heißt es weiter. Eine Umleitung ist ausgeschildert, Schneppenbach ist aus Fahrtrichtung Rudolfshaus erreichbar. Der LBM bittet um Verständnis.

Tempo, Tore, Titeljagd 2025/2026
Alles zum Auftakt der Fußball-Saison

Von der Zweiten Frauen-Bundesliga über die Männer-Oberliga bis hin zu den Kreisligen: Fachkundige Prognosen, Teamfotos und Mannschaftskader zum Auftakt der Saison im Amateurfußball.

Alles zur Fußall-Saison

Top-News aus der Region