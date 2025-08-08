Derzeit dürfen die Verkehrsteilnehmer, die nach Schneppenbach fahren woll, die Woppenrother Kreuzung noch passieren. Doch das soll sich ändern.

Derzeit dürfen Anlieger ab der Woppenrother Kreuzung noch bis Schneppenbach fahren, doch voraussichtlich ab Montag, 11. August, ist auch das nicht mehr möglich. Wie der Landesbetrieb Mobilität (LBM) Bad Kreuznach mitteilt, beginnt dann der zweite Bauabschnitt des Ausbaus der L184, die von Dickenschied bis Bruschied führt.

Die Arbeiten im ersten Bauabschnitt seinen nun abgeschlossen sind, teilt der LBM mit. Im nun beginnenden zweiten Abschnitt werde die Fahrbahn auf einer Länge von rund 2860 Metern zwischen der Ortslage Schneppenbach und der Woppenrother Kreuzung, der Anschlussstelle L184/L162, saniert. „Aufgrund der umfangreichen Asphaltarbeiten und der zur Verfügung stehenden Fahrbahnbreiten kann die Baumaßnahme aus Gründen der Sicherheit nur unter Vollsperrung der L184 ausgeführt werden“, heißt es weiter. Eine Umleitung ist ausgeschildert, Schneppenbach ist aus Fahrtrichtung Rudolfshaus erreichbar. Der LBM bittet um Verständnis.