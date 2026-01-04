Storys, die wir im Rhein-Hunsrück-Kreis lesen möchten

Viele von uns starten mit guten Vorsätzen ins neue Jahr. Unsere Redaktion hat sich überlegt, wie diese guten Vorsätze für den Rhein-Hunsrück-Kreis aussehen könnten. Herausgekommen sind unsere Wunsch-Schlagzeilen für das Jahr 2026.
Lesezeit 4 Minuten
2025 war ein Jahr der Herausforderungen. Die Bundestagswahl weckte viele Hoffnungen, doch der erwartete Aufschwung ist bisher ausgeblieben. Globale Krisen, Umweltkatastrophen und erschütternde Naturereignisse führten uns erneut vor Augen, wie verletzlich unsere Welt ist.