Sie bringen Glück und angeblich auch Kinder, auf jeden Fall sind Störche aber schön anzuschauen. Jetzt machen sich die Zugvögel wieder auf den Weg gen Süden – und das viel früher als sonst.

Auch so ein Spruch für die Ewigkeit: Wer zu spät kommt, den bestraft das Leben. Ist das der Grund dafür, dass das Oktoberfest schon im September beginnt oder dass gefühlt schon kurz nach Ostern wieder Lebkuchen und Spekulatius in den Regalen liegen? Beziehungsweise kurz nach Weihnachten die ersten Schoko-Eier?

Wie dem auch sei: Dass da jetzt auch die Weißstörche mitmachen, passt ganz gut ins Bild. Rund zwei Wochen früher als sonst haben sich die Zugvögel auf den Weg gen Süden in ihre Winterquartiere begeben. Das berichtet die Deutsche Presse-Agentur unter Berufung auf das Storchenzentrum in Bornheim in der Pfalz. Rund 85 Prozent der Tiere sind demnach schon abgereist.

Trockenheit hat Nahrungsangebot verschlechtert

Wer zu spät kommt, den bestraft das Leben – im Fall der Störche ist da mehr als nur ein Körnchen Wahrheit dran. Denn die Tiere haben vor allem deshalb so früh den Abflug gemacht, weil sich hierzulande nach der Trockenheit der vergangenen Wochen die Nahrungssituation verschlechtert hat.

Den Rhein-Hunsrück-Kreis betrifft das derzeit – im Wortsinn – nur am Rande. Das zeigt eine Karte auf der Internetseite www.weissstorcherfassung.de. Brutpaare wurden im Kreisgebiet demnach nicht beobachtet, dafür aber in der Nachbarschaft. Ein kleines Storchenparadies liegt im Dreieck Bad Kreuznach-Bingen-Ingelheim.

Die Bestände im Hunsrück nehmen aber zu, berichten die Fachleute vom Storchenzentrum in Bornheim. Ob sich nächstes Jahr ein Brutpaar auch im Kreisgebiet ansiedeln wird? Das stellt sich etwa ab März heraus – außer die Störche sind auch beim Zug zurück nach Deutschland früher dran als sonst.