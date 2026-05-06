Medizinstudentin aus Dörth Stipendium sichert Vanessa Preuß „finanzielle Freiheit“ Johannes Kirsch 06.05.2026, 16:00 Uhr

i Nachwuchshoffnung der Rhein-Hunsrücker Ärzteschaft: Vanessa Preuß aus Dörth studiert seit 2021 Medizin. Sie profitiert von einem Förderprogramm, mit dem der Rhein-Hunsrück-Kreis angehende Ärzte unterstützt. Sandra Klenner

Ein Nature-One-Praktikum gab den Anstoß. Hier nämlich wurde Vanessa Preuß aus Dörth darauf aufmerksam, dass der Rhein-Hunsrück-Kreis Medizinstudenten unterstützt. Wie die 29-Jährige von dem Förderprogramm profitiert und was sie für die Zukunft plant.

Den Wunsch, Medizin zu studieren, hatte Vanessa Preuß schon lange. Erste Erfahrungen mit der medizinischen Versorgung anderer Menschen machte die in Lamscheid aufgewachsene Hunsrückerin in der Jugendgruppe des Deutschen Roten Kreuzes. Das Interesse war geweckt und der Wille, einmal Ärztin zu werden, ließ sie nicht mehr los.







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