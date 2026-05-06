Ein Nature-One-Praktikum gab den Anstoß. Hier nämlich wurde Vanessa Preuß aus Dörth darauf aufmerksam, dass der Rhein-Hunsrück-Kreis Medizinstudenten unterstützt. Wie die 29-Jährige von dem Förderprogramm profitiert und was sie für die Zukunft plant.
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Den Wunsch, Medizin zu studieren, hatte Vanessa Preuß schon lange. Erste Erfahrungen mit der medizinischen Versorgung anderer Menschen machte die in Lamscheid aufgewachsene Hunsrückerin in der Jugendgruppe des Deutschen Roten Kreuzes. Das Interesse war geweckt und der Wille, einmal Ärztin zu werden, ließ sie nicht mehr los.