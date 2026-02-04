Schnee und Eisglätte Stillstand auf A3 – Entwarnung im Rhein-Hunsrück-Kreis Annalena Bischoff 04.02.2026, 11:57 Uhr

i Symbolbild: Schnee und Glätte sorgten in Hessen am Dienstag und Mittwoch für Chaos auf den Straßen und Flugausfälle am Frankter Flughafen. Im Rhein-Hunsrück-Kreis blieb es ruhig. Lars Penning/dpa. picture alliance/dpa

30 Kilometer Stau auf der A3, Eis und Schnee selbst auf den Start- und Landebahnen des Frankfurter Flughafens: Der Wintereinbruch sorgte in Hessen teils für Stillstand. Wir haben bei der Polizei nachgefragt, wie es im Rhein-Hunsrück-Kreis aussah.

Der Deutsche Wetterdienst warnt auch zu Beginn des Februars weiterhin vor Gefahren durch Schnee und Glätte. Besonders im Rheingau-Taunus-Kreis sorgten anhaltender Schneefall und Eisregen für Chaos auf den Straßen. Betroffen war unter anderem die A3, wo Autos und Lkw teilweise 30 Kilometer im Stau standen.







