30 Kilometer Stau auf der A3, Eis und Schnee selbst auf den Start- und Landebahnen des Frankfurter Flughafens: Der Wintereinbruch sorgte in Hessen teils für Stillstand. Wir haben bei der Polizei nachgefragt, wie es im Rhein-Hunsrück-Kreis aussah.
Der Deutsche Wetterdienst warnt auch zu Beginn des Februars weiterhin vor Gefahren durch Schnee und Glätte. Besonders im Rheingau-Taunus-Kreis sorgten anhaltender Schneefall und Eisregen für Chaos auf den Straßen. Betroffen war unter anderem die A3, wo Autos und Lkw teilweise 30 Kilometer im Stau standen.