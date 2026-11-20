Dehoga im Rhein-Hunsrück-Kreis Steuersenkung hat viele Gastwirte gerettet Martin Boldt 20.11.2026, 14:00 Uhr

i Stefan Mayer ist der Kreisvorsitzende des Dehoga im Rhein-Hunsrück-Kreis. Er sagt, dass bei der Mehrwertsteuersenkung Anfang des Jahres einiges falsch kommuniziert worden ist. Martin Boldt

In den meisten Restaurants des Kreises steht der Jahresendspurt unmittelbar bevor. Wir haben mit dem Kreisvorsitzenden des Deutschen Hotellerie- und Gastronomieverbandes (Dehoga), Stefan Mayer, über die Sorgen und Nöte in der Branche gesprochen.

In den meisten Gastronomiebetrieben des Kreises steht der Jahresendspurt unmittelbar bevor: Weihnachtsdeko wird ausgepackt und die Tageskarte um festliche Gerichte ergänzt. Wir haben uns mit dem Dehoga-Sprecher Stefan Mayer im Landgasthof Eiserner Ritter in Boppard-Weiler getroffen und im Gespräch eine Bestandsaufnahme der Branche gemacht.







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