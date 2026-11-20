In den meisten Restaurants des Kreises steht der Jahresendspurt unmittelbar bevor. Wir haben mit dem Kreisvorsitzenden des Deutschen Hotellerie- und Gastronomieverbandes (Dehoga), Stefan Mayer, über die Sorgen und Nöte in der Branche gesprochen.
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In den meisten Gastronomiebetrieben des Kreises steht der Jahresendspurt unmittelbar bevor: Weihnachtsdeko wird ausgepackt und die Tageskarte um festliche Gerichte ergänzt. Wir haben uns mit dem Dehoga-Sprecher Stefan Mayer im Landgasthof Eiserner Ritter in Boppard-Weiler getroffen und im Gespräch eine Bestandsaufnahme der Branche gemacht.