Unzählige Sternschnuppen zeigen sich zwischen dem 17. Juli und dem 24. August , wenn die Erde den Staubstrom des Kometen Swift-Tuttle kreuzt. Den Höhepunkt haben sie in diesem Jahr schon erreicht. Das war in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch. Bei optimalen Bedingungen waren angeblich mehr als 100 Sternschnuppen pro Stunde zu sehen – bei mir im Garten war in dieser Nacht jedenfalls nichts zu beobachten. Das Phänomen mit dem Namen Perseiden konnte sich bislang gut vor mir verstecken. Warum ich in meiner ersten Beobachtungsnacht – okay, es waren nur etwa zwei Stunden – keine Sternstunden gesehen habe, lag wohl daran, dass meine Hauptblickrichtung nach Westen, also in Richtung Erbeskopf, war. Erst am Tag danach habe ich gelesen, dass man – will man Erfolg haben – gen Osten blicken sollte. Diesen Ratschlag beherzigte ich in Nacht Nummer zwei. Schon früh – gegen 21.15 Uhr – schoss plötzlich etwas Helles am Himmel vorbei. Aber war das eine Sternschnuppe? Ich glaube nicht, wohl eher eine Fledermaus. Also harrte ich weiter aus auf meiner Liege, den Blick starr zum Firmament gerichtet. Immer mehr Sterne zeigten sich nach und nach, aber ihre volle Strahlkraft wollten sie nicht entwickeln. Und dann wurde der Himmel kurz nach 22 Uhr ganz langsam auch schon wieder heller. Warum? Der Mond ging auf und erschwerte mein Unterfangen zusätzlich, sodass ich schon um 22.45 Uhr aufgegeben habe. Meine Frau konnte in der Nacht um 2 und um kurz vor 4 Uhr – da war sie kurz wach und schaute gespannt aus dem Fenster – allerdings auch nichts entdecken. Aber bis zum 24. August ist ja noch etwas Zeit. Vielleicht geht mir bis dahin ja ein Licht beziehungsweise eine Sternschnuppe auf.