Hommage an der Stumm-Orgel
Stephanskirche gedenkt Kreiskantor Joachim Schreiber
Kantorin Christine Marx spielt die Orgel der Stephanskirche und Jochen Streiter zeigt alte und neue Ansichtskarten von Stumm-Org
Kantorin Christine Marx spielt die Orgel der Stephanskirche und Jochen Streiter zeigt alte und neue Ansichtskarten von Stumm-Orgeln beim Gedächtniskonzert für Joachim Schreiber.
Dupuis Werner. Werner Dupuis

Joachim Schreiber prägte das kirchenmusikalische Leben im Hunsrück über Jahrzehnte. Am Sonntag erinnert ein Konzert in der Stephanskirche an den viel zu früh verstorbenen Kreiskantor. Begleitend ist eine Ausstellung zu Stumm-Orgeln geplant.

Lesezeit 2 Minuten
Am 11. Juli 2025 verstarb Kreiskantor Joachim Schreiber viel zu früh im Alter von 58 Jahren. Er prägte seit 1995 als Kantor in Simmern und seit 2008 als Kreiskantor des Kirchenkreises Simmern-Trarbach ganz maßgeblich das kulturelle Leben in der evangelischen Kirche und im Hunsrück.

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Rhein-Hunsrück-ZeitungKultur

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