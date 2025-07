Nach dem Weinmarkt sollen Ende September die Arbeiten zur Umgestaltung des Rheinufers Oberwesel starten – um voraussichtlich Mitte 2028 fertig zu sein. Der Stadtrat hat deshalb nun das Material und die Ausstattungsgegenstände ausgewählt, die das neue Rheinufer künftig prägen werden. „Das ist das größte Bauprojekt seit Jahrzehnten und heute wird es noch konkreter, als es eh schon ist“, moderierte Stadtbürgermeister Jan Zimmer den Auswahlmarathon an und übergab an die Planer des Büros Stadt-Land-plus, Maria Fischer und Jens Dott.

Bei der Vorauswahl habe man sich am Umfeld und dem Stadtbild orientiert, berichtete Dott. Bei den Fußwegen schlage man ein helles Material vor, damit es sich nicht so stark aufheizt. Die Fußwege sollen als sogenannter EP-Grip-Belag ausgeführt werden, das beschreibt eine Asphaltdeckschicht mit Kunstharzbeschichtung.

Kopfsteinpflaster von Parkplätzen soll wiederverwendet werden

Eingefasst werden die Wege und etwa auch der Mittelstreifen der B9 unter anderem mit Grauwacke-Kopfsteinpflaster. Hier soll das Pflaster von den Parkplätzen entlang der B9 wiederverwendet werden. Das spare Geld und die Steine haben schon eine schöne Patina. Für den Radweg empfehlen die Planer eine Asphaltdeckschicht mit hellem Einstreu. Die Rampe zu den Rheinstufen hingegen soll mit einem Betonpflaster ausgeführt werden, das an Basaltlava erinnert. Die Rheinstufen selbst und die Uferterasse sollen mit Sitzblockstufen und Natursteinblöcken hergestellt werden. Die Parkplätze in Richtung der Sportanlagen sollen mit Rasenfugenplatten versehen werden.

Zur Planung der Beleuchtung hat Stadt-Land-plus das Planungsbüro Licht Raum Stadt mit Sitz in Wuppertal betraut. In den Aufenthaltsbereichen präferieren die Planer ein Multistrahlersystem für eine gezielte „Lichtinszenierung“. Diese sollen die Flächen nicht überbeleuchten, um die Insektenwelt zu schonen und die Lichtverschmutzung einzudämmen. Die Verkehrsbereiche sollen funktional ausgeleuchtet werden. Die Beleuchtung soll auf Fußgänger reagieren und sich entsprechend dimmen. W-Lan-Hotspots und gegebenenfalls Bänke mit Anschlüssen für Ladegeräte sollen den Ansprüchen an eine “Smart City“ gerecht werden.

WC-Container als Anhänger mit Lärchenholz-Fassade

Bei den weiteren Einrichtungsgegenständen herrscht in einem Anthrazit-Ton beschichteter Stahl als Material vor, etwa bei Mülleimern, Fahrradbügeln, Baumrosten und Pollern. Bei den fest installierten Bänken, die auch bei Hochwasser nicht abmontiert werden müssen, wird der Stahl mit einem langlebigen Tropenholz in gradliniger Optik kombiniert. Als besondere Gestaltungselemente sind einige Liegepodeste vorgesehen in ihrer Form angelehnt an Rheinkiesel – eine Formensprache, die sich an etlichen Stellen in der Rheinanlage wiederfinden soll.

i Die bisherigen Sitzbänke werden im Zuge der Umgestaltung des Rheinufers Oberwesel durch moderne ersetzt. Die gradlinigen Modelle aus Stahl und Tropenholz und werden fest installiert und müssen auch bei Hochwasser nicht abgebaut werden. Philipp Lauer

Der WC-Container steht auf einem Anhänger, der wiederum in eine Grube gefahren wird, damit der Zugang ebenerdig gewährleistet ist. Naht ein Hochwasser, kann er einfach weggefahren werden. Der Container wird mit einer Lärchenholz-Fassade verkleidet, bei der Innenausstattung stimmten die Ratsmitglieder für eine mittlere Ausführungsqualität. Der Pop-up-Weinstand soll optisch passend gestaltet werden.

Bei der Bepflanzung ist vorgesehen, 90 Prozent der Bestandsbäume zu erhalten. Die Bäume, die gefällt werden müssen, sollen mit trockenheitsresistenten, klima- und Standortangepassten Bäumen ersetzt werden. Der Park habe eine Vielfalt an Bäumen im Bestand, auch die Auswahl der neuen Bäume soll dementsprechend nicht zu monoton werden.

Wegen Hochwasser: Viel Edelstahl, wenig Holz auf dem Spielplatz

Die Spielplatzplanung sieht unter anderem ein großes Themenspielgerät in Form einer abstrakt dargestellten Burg vor. Das Angebot verteilt sich auf vier Flächen: eine für Abenteuer und Klettern, eine Schaukelfläche samt einer inklusiven Schaukel, einen Kleinkindbereich und eine Fläche mit Balancierangeboten. Der Fallschutz unter den Spielgeräten wird fugenlos aus einem EPDM-Gummigranulat in einem Braun-Ocker-Farbton hergestellt.

i Das Rheinufer Oberwesel soll bis zur Buga 2029 umfänglich umgestaltet werden. Im Herbst 2025 sollen die Arbeiten beginnen. Auch das Spielangebot wird neu gestaltet. Philipp Lauer

Wegen der Lage im Hochwasserbereich schlägt Stadt-Land-plus vor, beim Material auf viel Edelstahl und wenig Holz zu setzen, dies nach Möglichkeit nur in den höher gelegenen Bereichen, die auch bei Hochwasser herausragen. Entlang der Wege durch die Rheinanlage könnten Sinneselemente zum spielerischen Entdecken der Sinne Sehen, Riechen und Tasten platziert werden. Bei der Spielplatzgestaltung hatte sich zuletzt noch angeboten, sich dem Buga-Spielplatzkonzept anzuschließen. Das ist jedoch noch nicht so weit fortgeschritten, wie die Oberweseler Planung. Deshalb schlugen die Planer der Stadt vor, an einigen Stellen in der Planung Möglichkeiten vorzusehen, Buga-Spielplatzapplikationen nachträglich zu integrieren.