Neues Gesicht in Boppard Stefan Hammes übernimmt Schulleitung am Kant-Gymnasium Lara Kempf 25.01.2026, 15:00 Uhr

i Stefan Hammes ist der neue Schulleiter am Kant-Gymnasium in Boppard. Lara Kempf

Vom Main an den Rhein: Nach acht Jahren als stellvertretender Schulleiter am Kant-Gymnasium in Rüsselsheim leitet Stefan Hammes nun die gleichnamige Schule in Boppard. Seiner neuen Aufgabe blickt er voller Vorfreude entgegen.

Das Kant-Gymnasium in Boppard hat ein neues Oberhaupt. Stefan Hammes leitet seit rund drei Monaten die Geschicke der Schule. Nach Stationen in der Eifel, dem Westerwald und in Hessen hat es den 57-Jährigen nun an den Mittelrhein verschlagen. Für seine neue Aufgabe bringt er jede Menge Erfahrung mit.







