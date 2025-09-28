Stefan Bohnenberger, Brand- und Katastrophenschutzinspekteur des Rhein-Hunsrück-Kreises, ist nach vielen Jahren aus seinem Ehrenamt verabschiedet worden. Von Bohne kann man lernen, warum der Katastrophenschutz im Kreis eine Blaulichtfamilie ist:
Lesezeit 1 Minute
Es war ein Premium-Termin in Klosterkumbd, einen, den wir Presseleute nicht alle Tage wahrnehmen. Als ich meine ersten Gehversuche bei der Rhein-Hunsrück-Zeitung machte, lernte ich schnell, dass zu diesem Job auch gehört, über schlimme Ereignisse berichten zu müssen.