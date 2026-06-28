Italienisches Flair und virtuose Streicherkunst erfüllten die evangelische Kirche Dichtelbach. Star-Geiger Marc Bouchkov begeisterte gemeinsam mit jungen Spitzenmusikern aus vier Ländern. Ein Konzertabend voller Klangzauber und Klassikhöhepunkte.
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Auf einen Ausflug nach Bella Italia entführten die Solisten der Villa Musica ihre Zuhörer beim Konzert in der evangelischen Kirche Dichtelbach. Traumhaft schöne Melodien standen auf dem Programm ihrer „Italienischen Nacht“, und die Musiker hielten, was sie versprochen hatten.