Musikgenuss der Villa Musica Star-Geiger bringt Italien in Dichtelbacher Kirche Werner Dupuis 28.06.2026, 14:00 Uhr

i Der Stargeiger Marc Bouchkov (links), nahm mit vier hochbegabten Stipenditaten der Villa Musica die Zuhörer des Konzertes in der Dichtelbacher Kirche mit auf eine sommerliche Genussreise nach Italien. Dupuis Werner. Werner Dupuis

Italienisches Flair und virtuose Streicherkunst erfüllten die evangelische Kirche Dichtelbach. Star-Geiger Marc Bouchkov begeisterte gemeinsam mit jungen Spitzenmusikern aus vier Ländern. Ein Konzertabend voller Klangzauber und Klassikhöhepunkte.

Auf einen Ausflug nach Bella Italia entführten die Solisten der Villa Musica ihre Zuhörer beim Konzert in der evangelischen Kirche Dichtelbach. Traumhaft schöne Melodien standen auf dem Programm ihrer „Italienischen Nacht“, und die Musiker hielten, was sie versprochen hatten.







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