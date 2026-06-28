Musikgenuss der Villa Musica
Star-Geiger bringt Italien in Dichtelbacher Kirche
Der Stargeiger Marc Bouchkov (links), nahm mit vier hochbegabten Stipenditaten der Villa Musica die Zuhörer des Konzertes in der
Der Stargeiger Marc Bouchkov (links), nahm mit vier hochbegabten Stipenditaten der Villa Musica die Zuhörer des Konzertes in der Dichtelbacher Kirche mit auf eine sommerliche Genussreise nach Italien.
Dupuis Werner. Werner Dupuis

Italienisches Flair und virtuose Streicherkunst erfüllten die evangelische Kirche Dichtelbach. Star-Geiger Marc Bouchkov begeisterte gemeinsam mit jungen Spitzenmusikern aus vier Ländern. Ein Konzertabend voller Klangzauber und Klassikhöhepunkte.

Lesezeit 1 Minute
Auf einen Ausflug nach Bella Italia entführten die Solisten der Villa Musica ihre Zuhörer beim Konzert in der evangelischen Kirche Dichtelbach. Traumhaft schöne Melodien standen auf dem Programm ihrer „Italienischen Nacht“, und die Musiker hielten, was sie versprochen hatten.

Ressort und Schlagwörter

Rhein-Hunsrück-ZeitungKultur

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Rhein-Hunsrück-Kreis

Aktuelle Nachrichten aus dem Rhein-Hunsrück-Kreis gibt es in unserem Newsletter – täglich um 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren