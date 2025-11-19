Heilig Geist Krankenhaus Standort Boppard: Minister Clemens Hoch schaltet sich zum GKM ein 19.11.2025, 17:15 Uhr

i Archiv: Clemens Hoch (SPD), Minister für Wissenschaft und Gesundheit von Rheinland-Pfalz, nimmt an einem Redaktionsgespräch der Rhein-Zeitung teil. Sascha Ditscher (Archiv). Sascha Ditscher

Die Schließung des GKM-Standorts Heilig Geist Krankenhaus in Boppard beschäftigt nicht nur den Koblenzer Stadtrat, sondern auch den Kreistag Mayen-Koblenz, der sich am Montag, 17. November, mit dem Thema befasste. Nun mischt sich auch Gesundheitsminister Clemens Hoch in die Diskussion ein.

In der verfahrenen Situation um das Heilig Geist Krankenhaus Boppard schaltet sich Gesundheitsminister Clemens Hoch (SPD) ein. Zu einem runden Tisch am Mittwoch lädt er David Langner, OB der Stadt Koblenz, und den Landrat des Landkreis Mayen-Koblenz, Marko Boos, als Vertreter der kommunalen Mehrheitsgesellschafter, GKM-Geschäftsführer Christian Straub und Landrat Volker Boch ein.







