Weitere Fälle der Vogelgrippe Stallpflicht für Geflügel im Rhein-Hunsrück gilt länger 26.11.2025, 16:11 Uhr

i Kraniche fliegen am Himmel vor einer Windenergieanlage vorbei. Die Ausbreitung der Geflügelpest in Deutschland ist nach Einschätzung des Friedrich-Loeffler-Instituts (FLI) bereits vergleichbar mit den Dimensionen des bisherigen Rekordjahres 2021. Die Zahl der im Referenzlabor des Instituts registrierten Infektionsfälle sei bereits höher als zum gleichen Zeitpunkt des Jahres 2021. Zugvögel sind nach Angaben der Fachleute Überträger der Geflügelpest, die bei vielen Vogel- und Geflügelarten häufig tödlich verläuft. Patrick Pleul. picture alliance/dpa

Um die weitere Ausbreitung der Vogelgrippe zu verhindern, muss Geflügel im Rhein-Hunsrück-Kreis weiter im Stall bleiben. Die Kreisverwaltung hat die Stallpflicht verlängert. Mehr zu den Gründen und Hinweisen für Tierhalter und Bürger:

Die Stallpflicht für Geflügel im Rhein-Hunsrück-Kreis wird verlängert. Wie die Kreisverwaltung informiert, gilt die entsprechende Verfügung bis zum 31. Dezember 2025. Der Grund dafür ist, dass seit dem ersten Fund eines toten Kranichs mit dem Aviären Influenzavirus am 21.







