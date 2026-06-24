Beim alljährlichen Weinmarkt in Emmelshausen dreht sich auch 2026 alles um die edlen Tropfen von Rhein, Mosel und Nahe. Diesmal steht jedoch nicht nur der Wein im Mittelpunkt – die Stadt hat noch etwas anderes zu feiern.
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Nicht nur neue Formate wie „Strick&Spritz“ hat der Verkehrs- und Gewerbeverein (VGV) Emmelshausen in diesem Jahr geplant, sondern auch die etablierten Veranstaltungen finden wieder statt. So lockt der traditionelle Weinmarkt am letzten Augustwochenende in den Park der Stadt.