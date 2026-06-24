Doppelter Grund zum Feiern Städtepartnerschaft prägt Weinmarkt in Emmelshausen Lara Kempf 24.06.2026, 18:00 Uhr

i Der Weinmarkt in Emmelshausen ist - wie hier in einem der vergangenen Jahre - immer gut besucht. Kurt Seus

Beim alljährlichen Weinmarkt in Emmelshausen dreht sich auch 2026 alles um die edlen Tropfen von Rhein, Mosel und Nahe. Diesmal steht jedoch nicht nur der Wein im Mittelpunkt – die Stadt hat noch etwas anderes zu feiern.

Nicht nur neue Formate wie „Strick&Spritz“ hat der Verkehrs- und Gewerbeverein (VGV) Emmelshausen in diesem Jahr geplant, sondern auch die etablierten Veranstaltungen finden wieder statt. So lockt der traditionelle Weinmarkt am letzten Augustwochenende in den Park der Stadt.







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