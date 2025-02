Seit 1999 nicht angepasst Stadtrat St. Goar erhöht das Sitzungsgeld 18.02.2025, 20:00 Uhr

i Der Stadtrat St. Goar genehmigte den Rats- und Ausschussmitgliedern in seiner jüngsten Sitzung eine Erhöhung des Sitzungsgeldes. Philipp Lauer

Der Stadtrat St. Goar hat in seiner jüngsten Sitzung die Höhe des Sitzungsgelds angepasst. Während solche Entscheidungen in anderen Kommunen häufig für Unmut in der Bevölkerung sorgen, dürfte sich die Aufregung im Rheintal in Grenzen halten.

Nicht selten sorgt die Erhöhung der Sitzungsgelder in der Bevölkerung für Unmut. Vermutlich nicht so in St. Goar. Zwar stimmte der Stadtrat in seiner jüngsten Sitzung für eine solche Erhöhung, doch diese erscheint mehr als angemessen. „Seit 1999 erhalten die Ratsmitglieder 10 Euro Sitzungsgeld und eine monatliche Pauschale für den elektronischen Sitzungsdienst“, berichtete Bürgermeister Falko Hönisch.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen