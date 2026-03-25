Wie soll es mit der katholischen Kindertagesstätte in Simmern weitergehen? Der Stadtrat fällte jüngst die Entscheidung. Unsere Zeitung war dabei und hat die Sitzung noch einmal detaillierter aufgearbeitet.
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Mit 14 zu 10 Stimmen war das Votum nicht gerade eindeutig, das der Simmerner Stadtrat vor einer Woche abgab, als es um den Ersatzneubau für die katholische Kindertagesstätte ging. Als Zuhörer konnte man den Eindruck gewinnen, dass der Druck für den Rat groß war, sich nicht ein weiteres Mal zu vertagen.