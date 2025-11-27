Flötistin in der alten Heimat
Stadtgespräch Simmern: Was Dorothee Oberlinger erzählt
Dorothee Oberlinger beim 27. Simmerner "Stadtgespräch" im Pro-Winzkino mit Günter Müller-Rogalla, dem Intendanten des Staatsorchesters Rheinische Philharmonie.
Claus Ambrosius

Begonnen hatte das inoffizielle Oberlinger-Festwochenende in Simmern mit einem Villa-Musica-Konzert in der Stephanskirche. Am Folgetag wurde das Pro-Winzkino zum Podium für private Erinnerungen und tiefe Einsichten in die Musikwelt. 

Wenn Dorothee Oberlinger mit dem Spitzennachwuchs der Villa Musica in der Simmerner Stephanskirche auftritt, sind Parkett und Ränge gut gefüllt – doch auch zum 27. Simmerner „Stadtgespräch“ am folgenden Morgen im großen Saal des Pro-Winzkinos strömten zahlreiche Interessierte.

