Stadtgespräch Simmern: Was Dorothee Oberlinger erzählt

Begonnen hatte das inoffizielle Oberlinger-Festwochenende in Simmern mit einem Villa-Musica-Konzert in der Stephanskirche. Am Folgetag wurde das Pro-Winzkino zum Podium für private Erinnerungen und tiefe Einsichten in die Musikwelt.
Lesezeit 2 Minuten
Wenn Dorothee Oberlinger mit dem Spitzennachwuchs der Villa Musica in der Simmerner Stephanskirche auftritt, sind Parkett und Ränge gut gefüllt – doch auch zum 27. Simmerner „Stadtgespräch“ am folgenden Morgen im großen Saal des Pro-Winzkinos strömten zahlreiche Interessierte.