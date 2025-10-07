Weniger Stände wegen Prognose Stadtfest in Simmern ist trotz Regen gut besucht 07.10.2025, 14:00 Uhr

i Gut gefüllt war die Kreisstadt anlässlich des Stadtfestes mit Herbstmarkt und verkaufsoffenem Sonntag. Tanja Herche

Kühle Temperaturen und ein Wechsel aus Regen und Sonne schreckten die Menschen nicht ab, das abwechslungsreiche Programm in der Kreisstadt zu genießen. Simmern hatte zum Stadtfest samt Herbstmarkt, Flohmarkt und verkaufsoffenem Sonntag geladen.

Zahlreiche Besucher fanden trotz des durchwachsenen Wetters am Sonntag, 5. Oktober, den Weg in die Kreisstadt. Denn Simmern hatte eingeladen zum Stadtfest – samt Herbstmarkt unter dem traditionellen Motto „Maje, gucke, kaafe“ und verkaufsoffenem Sonntag.







