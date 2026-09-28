„Maje, gucke, kaafe …“
Stadtfest bringt Simmerns Innenstadt wieder in Bewegung
Auch in diesem Jahr ziehen Stadt, Vereine und Organisationen beim Stadtfest und Herbstmarkt an einem Strang, um den Besuchern ei
Auch in diesem Jahr ziehen Stadt, Vereine und Organisationen beim Stadtfest und Herbstmarkt an einem Strang, um den Besuchern einen Mehrwert zu bieten.
Thomas Torkler (Archiv)

Herbstmarkt am Schinderhannesturm, Flohmarkt in der Oberstraße und ein verkaufsoffener Sonntag: Am 4. Oktober verbindet die Kreisstadt verschiedene Angebote zu einem Veranstaltungstag.

Lesezeit 1 Minute
„Maje, gucke, kaafe …“ heißt es am Sonntag, 4. Oktober, wieder beim Simmerner Stadtfest. Vom Schlossplatz über Kandelaber und Fruchtmarkt bis zum Schinderhannesplatz verteilt sich das Geschehen über die Innenstadt. Wie in den Jahren zuvor, erwartet Besucher laut Daniel Lehmann, dem Vorsitzenden der Werbegemeinschaft Simmern attraktiv, „ein buntes Programm“.
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