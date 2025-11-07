Stadt Simmern will Eichenhof 1 nicht verkaufen

Die Stadt Simmern will den Eichenhof 1 jenseits der Bundesstraße 50 nicht veräußern. Gleichzeitig werden die Bemühungen um den ins Auge gefassten Industriepark Süd forciert. Zunächst soll eine geeignete Zufahrtsmöglichkeit gefunden werden.
Lesezeit 2 Minuten
Die Stadt Simmern möchte in den nächsten Jahren am südlichen Rand ihrer Gemarkung weitere Industrie- und Gewerbeflächen erschließen. Hierfür hat die Stadt in den Jahren 2017 und 2019 die beiden Aussiedlerhöfe Eichenhof 1 und Marthahof einschließlich der angrenzenden Ackerflächen erworben.