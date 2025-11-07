Absage an Interessenten Stadt Simmern will Eichenhof 1 nicht verkaufen 07.11.2025, 10:00 Uhr

i Der Eichenhof befindet sich in städtischem Besitz. Die Stadt Simmern möchte die Immobilie nicht verkaufen. So hat es nun der Stadtrat beschlossen. Andreas Nitsch

Die Stadt Simmern will den Eichenhof 1 jenseits der Bundesstraße 50 nicht veräußern. Gleichzeitig werden die Bemühungen um den ins Auge gefassten Industriepark Süd forciert. Zunächst soll eine geeignete Zufahrtsmöglichkeit gefunden werden.

Die Stadt Simmern möchte in den nächsten Jahren am südlichen Rand ihrer Gemarkung weitere Industrie- und Gewerbeflächen erschließen. Hierfür hat die Stadt in den Jahren 2017 und 2019 die beiden Aussiedlerhöfe Eichenhof 1 und Marthahof einschließlich der angrenzenden Ackerflächen erworben.







