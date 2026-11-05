Für die Kinder ist die Stadt-Kita längst ein zweites Zuhause geworden – mit vertrauten Gesichtern, Freunden und festen Abläufen. Dennoch wird der Betrieb künftig eingestellt. Warum sich der Stadtrat gegen eine abrupte Schließung entschieden hat.
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Wochenlang bangten Eltern bei der Frage, wie es für ihre Kinder in der Stadt-Kita Kastellaun weitergehen würde. Müssen sie ihre vertraute Umgebung tatsächlich schon im Sommer 2027 verlassen? Als der Stadtrat am Mittwochabend, 4. November, seine Entscheidung verkündete, waren die Zuschauerreihen in der Aula der IGS Kastellaun fast vollständig gefüllt.