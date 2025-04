Die Stadt Kirchberg möchte den Wasserturm erwerben und somit das Wahrzeichen der Stadt wieder in ihren Besitz bringen. „Der Ankauf des Wasserturms steht kurz bevor“, berichtete Stadtbürgermeister Werner Wöllstein in der jüngsten Sitzung des Stadtrates. 130.000 Euro sind für den Erwerb in den Haushalt 2025, den der Rat wenig später einstimmig beschlossen hat, eingestellt worden. Allerdings würden, so betonte Wöllstein, „zuzüglich zum Kaufpreis in den nächsten Jahren rund 500.000 Euro an Sanierungskosten folgen“.

Rückblick: Die zentrale Wasserversorgung der Stadt wurde in den Jahren 1899 und 1900 fertiggestellt und am 1. August 1900 in Betrieb genommen. Gebaut wurde der Turm von dem Ehrenbreitsteiner Bauunternehmen Langenbach. Das Bauwerk hat eine Höhe von rund 36 Metern, das Fassungsvermögen des Bassins beträgt 120 Kubikmeter. Am Heckerpfad, etwa 1200 Meter vom Turm entfernt, wurde ein Motorenhaus errichtet, das 1996 verkauft wurde. Im Oktober 1906 erwarb die Stadt Kirchberg die Wasserversorgungsanlagen. Der Turm blieb bis zum 1. Januar 1975, als die Wasserversorgung der Verbandsgemeinde übertragen wurde, in ihrem Besitz. Durch den Bau einer Druckerhöhungsanlage an der Metzenhausener Straße wurde der Turm im Jahr 2000 für die Stadt entbehrlich und anschließend an private Hand veräußert.

Stadt Kirchberg hat wiederholt versucht, den Turm zu erwerben

Immer wieder mussten sich die Stadtverantwortlichen vorwerfen lassen, das Wahrzeichen verkommen zu lassen. In der Stadtratssitzung im September 2024 wurde in der Einwohnerfragestunde bemängelt, dass sich die Stadt zu wenig für den Erhalt des Wasserturms einsetzen würde. Es wurde seitens der Bürgerschaft angeregt, alles daranzusetzen, das Wahrzeichen der Stadt vor dem Verfall zu retten. Stadtbürgermeister Wöllstein merkte damals noch an, dass die Stadt schon wiederholt versucht habe, den Wasserturm zu erwerben – bislang aber ohne Erfolg. Auf jeden Fall, so versicherte der Stadtbürgermeister, verfolge die Stadt aber eine mittelfristige Lösung.

Diese Lösung ist nun also gefunden. Doch nicht alle Ratsmitglieder sind damit einverstanden, so viel Geld für den Turm auszugeben. Schließlich habe der Besitzer vor etwas mehr als 20 Jahren gerade mal 1000 Euro dafür hingelegt, erklärte Helga Wehmeyer-Bug, Fraktionssprecherin der Freien Wähler, kurz nach der Sitzung. „Der jetzige Eigentümer täte ein gutes Werk, der Stadt Kirchberg den Wasserturm, das Wahrzeichen Kirchbergs, als dritten Turm in der Silhouette Kirchbergs für den symbolischen Preis von 1 Euro zurück zu verkaufen“, sagte sie. Helga Wehmeyer-Bug monierte zudem, dass die Stadt Kirchberg kein Nutzungskonzept für den Turm vorweisen könne. Schon im Vorfeld der jetzigen Ratssitzung hatte Stadtbürgermeister Werner Wöllstein erklärt, dass darüber schon in Kürze gesprochen werden soll. Er könne sich dort ein kleines Museum vorstellen, ließ Wöllstein wissen. Entschieden sei aber noch nichts.