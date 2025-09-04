Nach Änderungen im Planungsrecht für Windkraft sieht die Freie Wählergruppe Berg Chancen auf ein Windrad für die Stadt Kastellaun. Auf ihren Antrag befasste sich der Stadtrat mit einer Fläche zwischen Hollnich und Laubach – erster Gegenwind kam auf.

Die Stadt Kastellaun will die planungsrechtlichen Voraussetzungen für ein Windrad auf dem städtischen Grundstück „Hebrück“ zwischen Hollnich, Gammelshausen und Laubach prüfen. Diesen Beschluss hat der Stadtrat einstimmig gefasst. Die Freie Wählergruppe Berg hatte das Thema mit einem Antrag auf die Tagesordnung gebracht, der zunächst sogar noch weitergehend war und auf einen Grundsatzbeschluss für ein Windrad auf der Fläche abzielte.

Michael Berg, Fraktionsvorsitzender der FWG Berg, begründete den Antrag. Der Rhein-Hunsrück-Kreis erfülle zwar das Landesziel für die Flächennutzung für Windkraft zwar über, aber bei steigendem Strombedarf der Gesellschaft müsse auch die Stromerzeugung gesichert sein. Nachdem die Kriterien zur Genehmigung von Windrädern geändert haben, sei das Grundstück Hebrück nach einer Prüfung möglicherweise geeignet. Mit seiner Höhenlage und den Windverhältnisse verspreche es eine sinnvolle Nutzung für die Windkraft, die Stadt könne damit auch ein starkes Zeichen für Klimaschutz setzen. „Das Ganze hat aber auch eine wirtschaftliche Seite für die Stadt. Wir könnten den Haushalt aufbessern, ohne einen einzigen Bürger zur Kasse zu bitten“, sagte Berg. Selbstverständlich wolle man die Bürgerschaft auch in den angrenzenden Ortschaften einbeziehen, womöglich könnte ein Bürgerwindmodell sogar Bürger teilhaben lassen.

Planungsrechtliche Prüfung soll der erste Schritt werden

Jörg Salfeld (CDU) erinnerte daran, der Rat habe das Thema in vergangenen Wahlperioden häufiger beraten, fraglich sei, ob das kleine städtische Grundstück überhaupt geeignet sei, um die nötigen Abstände einzuhalten. „Auf diese Frage sollten wir uns erstmal beschränken. Über alle anderen Sachen können wir uns dann in einem zweiten Schritt Gedanken machen“, sagte Salfeld. „Es hieß immer, wir haben keine geeignete Fläche“, blickte auch Anne Staub, SPD-Fraktionsvorsitzende, zurück. „Wenn es klappen würde, wäre es aber schön.

„Interessant ist das Thema, aber wir konnten es auch im Bauamt nicht ad hoc beantworten, ob es möglich ist. Deshalb schlage ich vor, einen gemeinsamen Beschluss zu fassen, die planungsrechtlichen Schritte zu prüfen und ergebnisoffen ranzugehen“, sagte Stadtbürgermeister Keimer. Mit Einverständnis des Rats erteilte er Rainer Scherer, dem ehemaligen Bürgermeister der Ortsgemeinde Hollnich das Wort, der mit zwei weiteren Hollnicher Bürgern die Sitzung verfolgte.

„Eine zweite Windkraftanlage so nah an Rothenbusch ist eigentlich nicht zumutbar.“

Rainer Scherer, ehemaliger Bürgermeister Hollnich

„Wenn wir es genehmigt bekommen, wird dort in der Nähe auf der Gemarkung der Gemeinde Hollnich ein Windrad gebaut. Der verbleibende Zipfel wird klein“, sagte Scherer, in dessen Amtszeit die Gemeinde die Windkraftplanung auf den Weg gebracht hatte und der in Vertretung seiner Nachfolgerin Dorothea Hardt mit dem Beigeordneten der Gemeinde Michael Müller nach Kastellaun kam. Man sei also nicht per se gegen Windkraft. „Das haben wir auch nur aus wirtschaftlichen Gründen beschlossen, um unseren Haushalt überhaupt irgendwie ausgleichen zu können. Eine zweite Windkraftanlage so nah an Rothenbusch ist eigentlich nicht zumutbar.“