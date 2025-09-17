Seit gut 100 Jahren behauptet sich auf der Burg in der Burgstadt Kastellaun eine Linde – doch die zunehmende Trockenheit macht ihr zu schaffen. Wie sehr, hat nun ein Baumgutachter untersucht. Der Stadtrat will den Baum erhalten.
Die Burglinde ist aus dem Ensemble der Burgruine Kastellaun und dem Umfeld der Pfarrkirche nur schwer wegzudenken. Beim Wiederaufbau der Unterburg in den 1990er-Jahren wurde aufwendig um den Baum herumgeplant und -gebaut. Seine Krone wächst durch das Dach und auch in der Mauer wurde eine Lücke gelassen – von der aus man den prächtigen Baum von weither sehen und umgekehrt von oben seine Blicke über die Burgstadt schweifen lassen kann.