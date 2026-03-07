Der dickste Brocken liegt klar auf der Hand: Der neue Tivoli. Dafür will die Stadt Kastellaun in den kommenden Jahren hohe Summen ausgeben. Die Investition wird dabei auf mehrere Jahre verteilt. Das ist nur ein Punkt im nun beschlossenen Haushalt.
Mehr Planungssicherheit, Stabilität, Flexibilität und eine Entlastung der Verwaltung verspricht man sich im Kastellauner Rathaus von einem Doppelhaushalt für die Jahre 2026 und 2027, der erstmals vom Stadtrat in seiner jüngsten Sitzung einstimmig verabschiedet wurde.