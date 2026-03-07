Projekte im Haushalt 2026
Stadt Kastellaun investiert in ÖPNV, Straßen und Tivoli
Die stark frequentierte Bushallestelle zwischen Marktplatz und Allee wird barrierfrei ausgebaut. Dafür wurden 70.000 Euro im städtischen Haushalt 2026 eingestellt. Größter Investitionsposten ist der neue Tivoli.
Werner Dupuis

Der dickste Brocken liegt klar auf der Hand: Der neue Tivoli. Dafür will die Stadt Kastellaun in den kommenden Jahren hohe Summen ausgeben. Die Investition wird dabei auf mehrere Jahre verteilt. Das ist nur ein Punkt im nun beschlossenen Haushalt.

Mehr Planungssicherheit, Stabilität, Flexibilität und eine Entlastung der Verwaltung verspricht man sich im Kastellauner Rathaus von einem Doppelhaushalt für die Jahre 2026 und 2027, der erstmals vom Stadtrat in seiner jüngsten Sitzung einstimmig verabschiedet wurde.

Rhein-Hunsrück-ZeitungPolitik

