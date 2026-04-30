Erfolg bei Sicherheitskonzept Stadt Boppard zieht positives Fazit nach Weinfrühling Annalena Bischoff 30.04.2026, 17:00 Uhr

i Der Mittelrheinische Weinfrühling lockt Besucher aus nah und fern in den Bopparder Hamm. Diese drei Wanderer genießen Wein, Sonne und Ausblick auf den Rhein. Annalena Bischoff

Kaum Zwischenfälle, volle Wanderwege und eine entspannte Atmosphäre: Tausende Besucher lockte der Weinfrühling in den Bopparder Hamm. Auch die Stadt Boppard zeigt sich zufrieden und lobt das Sicherheitskonzept.

12.000 Besucher, gute Stimmung und kaum Einsätze für das Blaulichtteam: Der Weinfrühling im Bopparder Hamm war auch 2026 ein Erfolg. Winzer, Einsatzkräfte und Stadtverwaltung ziehen ein positives Fazit. Für Hans-Joachim Bach, Leiter des Ordnungsamts der Stadt Boppard, zählt der Weinfrühling zu den Höhepunkten im Veranstaltungskalender.







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