Kaum Zwischenfälle, volle Wanderwege und eine entspannte Atmosphäre: Tausende Besucher lockte der Weinfrühling in den Bopparder Hamm. Auch die Stadt Boppard zeigt sich zufrieden und lobt das Sicherheitskonzept.
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12.000 Besucher, gute Stimmung und kaum Einsätze für das Blaulichtteam: Der Weinfrühling im Bopparder Hamm war auch 2026 ein Erfolg. Winzer, Einsatzkräfte und Stadtverwaltung ziehen ein positives Fazit. Für Hans-Joachim Bach, Leiter des Ordnungsamts der Stadt Boppard, zählt der Weinfrühling zu den Höhepunkten im Veranstaltungskalender.