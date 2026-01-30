Krankenhaus soll Zukunft haben Stadt Boppard spricht für Heilig Geist mit einer Stimme Philipp Lauer 30.01.2026, 13:00 Uhr

i Bei einer Mahnwache forderten die Teilnehmer: "Rettet unser Krankenhaus!" und zeigten mit Plakaten auf, welche Folge eine Schließung des Heilig Geist Krankenhauses für die Region hätte. Philipp Lauer

Zum Erhalt des Krankenhauses sind der Stadtrat Boppard und Bürgermeister Jörg Haseneier guter Dinge, dem Gemeinschaftsklinikum einen Kompromiss vorzuschlagen, den man in Koblenz und Mayen-Koblenz mittragen könnte. Dennoch gab es auch klare Ansagen.

Der Stadtrat Boppard hat einstimmig entschieden, für den Erhalt des Heilig Geist Krankenhauses Geld zur Verfügung zu stellen und auf zuletzt im Dezember noch daran geknüpfte Bedingungen zu verzichten. Während unter den Ratsmitgliedern die positive Stimmung dazu überwog, waren auch skeptische bis kritische Töne zu vernehmen, in Richtung Koblenz und Mayen-Koblenz, wie auch in Richtung Landesregierung in Mainz.







