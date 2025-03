Stadt Boppard bildet Rettungsschwimmer aus

Wenn jemand zu ertrinken droht, ist schnelle Hilfe gefragt. Im Idealfall ist sogar ein Rettungsschwimmer am Ort. Doch Personal für das Amt ist rar. Was die Stadt Boppard jetzt tut, um mehr Menschen für diese Position zu gewinnen.

Oft geht es ganz schnell. Im einen Moment schwimmt eine Person noch ruhig im Becken, im anderen droht sie zu ertrinken. Tritt solch ein Fall ein, wird das Eingreifen von Rettungsschwimmern umso wichtiger. Deswegen hat sich die Stadt Boppard mit der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) Boppard zusammengetan und bietet nun erstmals einen Ausbildungskurs für Rettungsschwimmer an.

Im Thermalbad der Stadt herrscht bereits seit vergangenem Jahr Personalmangel. Da das Schwimmbad kein Hallen-, sondern nur ein Freibad ist, werden Kräfte besonders für die Saison ab Mai gebraucht. „Diese zu finden ist aber nicht einfach. Damit hatte die Stadt schon im vergangenen Jahr Probleme und am Ende stand das Bad fast ohne Personal da“, sagt Holger Stüber, Vorsitzender der DLRG Boppard.

Unser Ziel ist es, dass die Leute fertig ausgebildet sind, wenn das Freibad Ende Mai aufmacht.

Holger Stüber, Vorsitzender der DLRG Ortsgruppe Boppard

Damit das Schwimmbad in diesem Jahr besser aufgestellt ist, setzten sich DLRG und Stadtverwaltung im vergangenen November zusammen, um die Freibadsaison 2025 zu planen. Dabei kam die Idee auf, einen Rettungsschwimmerkurs anzubieten, um so weiteres Personal für die Freibadaufsicht in Boppard zu gewinnen. „Unser Ziel ist es, mehr Menschen für diese wichtige Aufgabe zu qualifizieren und die Sicherheit in Badegewässern und Schwimmbädern, wie unserem Thermalfreibad in Boppard, langfristig zu gewährleisten“, erklärt Denise Bergfeld von der Pressestelle der Stadt.

Die Mitgliederzahlen der DLRG-Ortsgruppe Boppard sind in den vergangenen Jahren deutlich gesunken. Es gibt kaum Nachwuchs im Verein. Daher fehlen auch hier Ehrenamtler, die Wachdienste im Schwimmbad übernehmen könnten. „Da unsere Mitglieder zudem alle einen Hauptberuf haben, können wir vor allem unter der Woche nicht im Schwimmbad mithelfen“, sagt Stüber. Deswegen hoffe man, mit dem neuen Kursangebot einige Leute für das Amt des Rettungsschwimmers gewinnen zu können.

Theoretische und praktische Prüfung

Bei einer Informationsveranstaltung Ende Februar waren rund fünf Interessenten dabei, die sich vorstellen konnten, das Abzeichen zu machen. „Im Endeffekt waren aber nur drei ernsthaft interessiert, den Kurs abzulegen“, erklärt der Vorsitzende der DLRG Boppard. Dabei müsse man auch immer bedenken, dass Rettungsschwimmer einiges zu leisten haben. „Es reicht nicht, wenn man nur schwimmen kann. Man muss auch tief tauchen und jemanden abschleppen können. Das erfordert Übung“, betont Stüber.

Obwohl das deutsche Rettungsschwimmerabzeichen in Silber schon mit 14 Jahren abgelegt werden darf, hat Boppard das Teilnahmealter auf 18 Jahre hochgesetzt. Denn mit der Teilnahme qualifizieren sich die Personen auch für eine mögliche Aufsichtstätigkeit im Thermalbad. Der Ausbildungskurs selbst ist aufgeteilt in einen theoretischen und einen praktischen Teil. Das Theorie-Wochenende findet am 15. und 16. März ganztägig in der Stadthalle in Boppard (kleiner Sitzungssaal) statt. „Die Stadt stellt uns die Räume zur Verfügung. Darüber sind wir sehr froh“, sagt der Vorsitzende der DLRG. Während samstags der Erste-Hilfe-Kurst stattfindet, folgt sonntags die Theorie für den Rettungsschwimmer.

Zum Start der Freibadsaison sollen Leute ausgebildet sein

Am Ende des Tages gibt es eine Prüfung in digitaler Form. Ist diese bestanden, geht es für den praktischen Teil ins Schwimmbecken. Wohin genau, erfahren die Teilnehmer, nachdem sie den theoretischen Teil abgelegt haben. Auch w ie viele Termine es dafür geben wird, ist noch unklar. „Das kommt ganz darauf an, wie viele Teilnehmer es sind und wie gut sie schon vorbereitet sind. Unser Ziel ist aber, dass die Leute fertig ausgebildet sind, wenn das Freibad Ende Mai aufmacht“, betont Stüber.

Die Teilnahmegebühr für den Kurs beträgt 125 Euro pro Person. Wer das Abzeichen erfolgreich abgelegt hat und mit dieser Qualifikation als Aushilfe im Thermalbad anfangen möchte, wird für diese Tätigkeit im Rahmen einer kurzfristigen Beschäftigung oder auf geringfügiger Basis bei der Stadt Boppard angestellt. Verpflichtend ist dies jedoch nicht.

Wer sich für den Kurs interessiert und noch teilnehmen möchte, kann sich bei Holger Stüber per E-Mail an vorsitz@boppard.dlrg.de melden.

Deutsches Rettungsschwimmabzeichen Silber

Beim deutschen Rettungsschwimmabzeichen Silber gibt es eine theoretische und eine praktische Prüfung. Die theoretische Prüfung umfasst die Bereiche Nachweis von Atmung und Blutkreislauf, Gefahren am und im Wasser, Hilfe bei Bade-, Boots- und Eisunfällen (Selbst- und Fremdrettung), Vermeidung von Umklammerungen, Rechte und Pflichten bei Hilfeleistungen, Rettungsgeräte sowie Aufgaben und Tätigkeiten der DLRG. Die praktische Prüfungsleistung beinhaltet zehn verschiedene Disziplinen, darunter zum Beispiel Schwimmen auf Zeit und mit Kleidung, Springen, Tauchen, Transportschwimmen sowie Abschleppen von Personen und das Durchführen einer Herz-Lungen-Wiederbelebung (HLW). Die genauen Aufgaben sind auf der Internetseite der DLRG unter www.dlrg.de/informieren/ausbildung/rettungsschwimmabzeichen/ zu finden.