Nahezu einstimmig hat der Stadtrat St. Goar den Haushalt für das Jahr 2025 verabschiedet. Lediglich der frühere Stadtbürgermeister und Amtsvorgänger von Falko Hönisch, Horst Vogt (CDU), verweigerte dem Plan seine Zustimmung.

Im Ergebnishaushalt liegen die Erträge bei 5.891.840 Euro, die Aufwendungen bei 5.922.290 Euro, was zu einem Fehlbetrag im Jahresergebnis von 30.450 Euro führt. Im Finanzhaushalt liegt der Saldo der Ein- und Auszahlungen bei 185.160 Euro, die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit bei 3.046.120 Euro. Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit betragen 6.328.830 Euro. Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit liegt mit 3.282.710 Euro im Minus. Der Finanzmittelfehlbedarf bei 3.097.550 Euro. Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen von 185.160 Euro reicht aus, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten in Höhe von 75.450 Euro zu decken. Der Finanzhaushalt ist damit ausgeglichen. Zur Finanzierung der geplanten Investitionen werden die liquiden Mittel in voller Höhe mit 1.870.000 Euro eingesetzt. Es wird eine neue Kreditermächtigung in Höhe von 1.303.000 Euro benötigt.

Stadtbürgermeister lobt Engagement der Ehrenamtlichen

Das letztmals mit Kämmerer Volker Lauxen ermittelte Zahlenwerk – Lauxen wechselt in eine andere Abteilung bei der Verwaltung – lasse noch Raum für Gestaltung, sagte Stadtbürgermeister Falko Hönisch zu Beginn seiner Haushaltsrede. Das Thema Kindertagesstätte bleibe ein wichtiger Punkt. Da es nach wie vor keine beschlossene Lösung für die Erweiterung der Kita gibt, verwies Hönisch auf den Kita-Arbeitskreis, in dem sich jeder einbringen könne. Ansonsten werde in der Stadt und in den Ortsteilen sehr viel bewegt, allerdings "wäre St. Goar ohne die Ehrenamtlichen nicht das, was es ist", betonte Hönisch und dankte für deren Einsatz. Mit dem Wunsch, für eine gute Zukunft für St. Goar zusammenzuarbeiten, schloss Hönisch seine Ausführungen.

Auch SPD-Sprecher Marcel Reinelt griff das Kita-Thema auf und erwähnte die 2 Millionen Euro für die Container-Anschaffung als Übergang, die den Haushalt 2025 belaste. Zu den zukunftsweisenden Projekten, die anstehen, gehöre die Sanierung der Burg Rheinfels. Trotz kostenintensiver Projekte bleibe die Stadt durch einen "vernünftigen Haushalt" handlungsfähig, sagte Reinelt.

„Der Haushalt ist genehmigungsfähig.“

Thomas Rolinger von der CDU-Fraktion

Thomas Rolinger von der CDU-Fraktion resümierte am Ende seiner Rede: "Der Haushalt ist genehmigungsfähig.“ Zuvor hatte er von einem "Zahlenwerk mit Herausforderungen" gesprochen. "Die Investitionslast wird uns noch über Jahre begleiten." Rolinger mahnte aber auch mangelnde Umsetzung von Beschlüssen an. "Wir können vieles beschließen, wenn nichts umgesetzt wird, ist das reine Symbolpolitik." Dem widersprach SPD-Ratsmitglied Bernd Heckmann: "Ich bin seit mehr als 30 Jahren im Stadtrat, aber ich habe noch nie einen Haushaltsplan erlebt, in dem so viele Maßnahmen zur Umsetzung stehen."

Für die FDP-Fraktion sprach der Beigeordnete Peter Theis von großen finanziellen Herausforderungen für die Stadt. Während erhöhte Gewerbesteuereinnahmen den Haushalt 2025 stützten, stehe der Ankauf der Kita-Containern an. Der Ankauf werde sich gegenüber eine Anmietung amortisieren, so Theis. Gleichwohl brauche St. Goar "eine vorausschauende und solide Finanzpolitik".

Hin und Her beim Jahresabschluss 2022

Nach der Verabschiedung des Zahlenwerks erfolgte ein Hin und Her zur Feststellung des Jahresabschlusses 2022 mit der Entlastung von Stadtbürgermeister und Beigeordneten. Wortführer war Horst Vogt (CDU), der Falko Hönisch "schweren Amtsmissbrauch" vorwarf. Beanstandungen der Kassenprüfer waren zuvor bereinigt worden, wie Marcel Reinelt in seinem Kassenprüfungsbericht bereits ausgeführt hatte. Doch Vogt ließ nicht locker. Bernd Heckmann (SPD) kommentierte: "Das ist einfach nur in den Krümeln gesucht, tiefer geht's nicht mehr." Die Entlastung der Verwaltungsspitze erfolgte schließlich mit Stimmenmehrheit gegen das Votum von CDU-Ratsmitgliedern, von denen sich zwei auch ihrer Stimme enthielten.