Eine ganz besondere Geschichtsstunde zu den letzten Tagen des Zweiten Weltkrieges im März 1945 erlebten die Besucher am Samstag während der Gedenkveranstaltungen der Stadt St. Goar. Zeitzeugen berichteten über die letzten Kriegstage. Gebannt verfolgten die Besucher im voll besetzten Saal in der Rheinfelshalle die packenden Schilderungen der Ereignisse von Zeit- und Augenzeugen, die sich tief in ihre Erinnerung eingebrannt haben.

„Die Amis kommen“ war auch für die 93-jährige Doris Krick ein Ereignis, das bis heute – 80 Jahre danach – tief in ihrem Gedächtnis präsent ist. Aus Angst vor Bomben, Tieffliegern und den herannahenden amerikanischen Einheiten hatte sie im März 1945 mit ihrer Familie ihr Haus in der Rheinstadt verlassen und war in die Ruine der Burg Rheinfels geflohen. Die uralten Wehrgänge und tiefen Keller sollten ihnen vorübergehenden Schutz bieten. Hier wollten sie auf das sich abzeichnende Kriegsende warten.

i Als 14-Jährige erlebte Doris Krick von der Rheinfels aus den Einmarsch der Amerikaner am Rhein. Ihre Erinnerungen teilte sie mit den Besuchern der Gedenkveranstaltung in St. Goar. Werner Dupuis

Erste unverkennbare Signale des Krieges hatten sie bereits im Sommer 1944 durch den Einsatz von Tieffliegern über dem Rheintal erfahren. „Das Brummen höre ich heute noch“, erinnert sich die hellwache Seniorin. Im Herbst 1944 machte ihre Schule dicht. Am 13. Oktober fielen die ersten Bomben auf St. Goar. Drei Menschen verloren ihr Leben, zwei Häuser wurden komplett zerstört. Der Horror zeigte sich zum ersten Mal in all seiner Deutlichkeit. Weitere Bombenangriffe auf die im Hafen liegenden Schiffe und den St. Goarer Bahnhof folgten.

Von der schützenden Burg Rheinfels aus verfolgten die Geflüchteten das Szenario. Es war bitterkalt in den Kasematten. „Wir froren und hatten Angst“, erinnert sich die alte Dame. Die Nachricht von den über die Hunsrückhöhen zum Mittelrhein vorrückenden amerikanischen Einheiten löste gleichermaßen Hoffen und Bangen in der Bevölkerung aus. Aus ihrem Versteck beobachteten sie den Rückzug deutscher Soldaten auf die rechte Rheinseite nach St. Goarshausen. Chaos herrschte während des Abzugs auf der steilen Straße zum Schlossberg und in den engen Gassen der St. Goarer Altstadt. Mächtige Detonationen hallten durch das Tal und erzeugten Angst und Erschrecken. „Die beim Beschuss erzeugten Vibrationen habe ich auf meinen Lippen gespürt“, erinnert sich Doris Krick. Am Vormittag des 17. März erspähte sie den ersten amerikanischen Panzer, der sich in der Gründelbach in Höhe der Philipps Mühle vorsichtig in Richtung St. Goar vorantastete. Es folgte ein Jeep in einem gewissen Abstand, und darin sah die 14-Jährige zum ersten Mal in ihrem Leben einen farbigen Soldaten. „Während der Beobachtungen hielten Angst und Neugier sich bei mir die Waage“, weiß sie heute noch. Drei Männer aus St. Goar kamen mit einer großen weißen Fahne der amerikanischen Vorhut entgegen. Vorsichtig kam es zum ersten Kontakt zwischen den GIs und den Einheimischen.

i Die Besucher der Gedenkveranstaltung in St. Goar konnten Originalfahrzeuge und Ausrüstungsgegenstände der Amerikaner in Augenschein nehmen. Werner Dupuis

Kampflos eroberten die Amerikaner die Stadt. Doris Krick und ihrer Familie konnten ihr Versteck in den historischen und kalten Mauern endlich verlassen und kehrten zurück in ihr eigenes Haus. Am Nachmittag desselben Tages schallten schon die ersten offiziellen Bekanntmachungen – lauthals verkündet vom Gemeindediener mit seiner Dorfschelle – durch die Gassen von St. Goar. Alle Waffen, Munition, militärische Devotionalien und Fotoapparate mussten abgegeben werden. Neben etlichen Anweisungen wurde auch eine nächtliche Ausgangssperre verkündet. Die Besatzungssoldaten durchkämmten die Häuser auf der Suche nach Waffen und versteckten deutschen Soldaten. Sie verhielten sich dabei bestimmt, aber korrekt – so die Zeitzeugin. Für die Kinder hatten sie Kaugummi und Schokolade im Gepäck.

Allmählich kehrte wieder Ruhe in das Gassengewirr von St. Goar ein. Von der anderen Seite des Rheins hörte man weiterhin Artillerie und MG-Salven. Über eine Pontonbrücke rollte ein endlos scheinender Zug mit Soldaten der 89. US-Infanterie-Division über den Rhein. Auf der Loreley hissten sie ihre Fahne, die „Stars and Stripes“. Für Doris Krick und die St. Goarer Zivilbevölkerung war der Zweite Weltkrieg endlich vorbei.

Vortrag des Militärexperten David Schiller ordnete Ereignisse ein

Mit Infotafeln, historischen Fotos und Dokumenten, Ausrüstungsgegenständen, Uniformen und bis ins kleinste Detail restaurierten Militärfahrzeugen wurden die dramatischen Ereignisse in einer Ausstellung dargestellt. Es gab Schilderungen weiterer Zeitzeugen. Der Vortrag des Militärexperten David Schiller analysierte die Ereignisse. Ein Konvoi mit historischen Militärfahrzeugen vor der Halle, der auch am Sonntag durch die Heerstraße fuhr, vermittelte einen Eindruck davon, was im März 1945 in St. Goar geschah.