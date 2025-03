80 Jahre nach dem Eintreffen der alliierten Kräfte gedachten die Menschen in St. Goar den Ereignissen. Am Sonntag fand ein Vortrag des Militärexperten David Schiller statt, begleitet von einer Living History-Darbietung samt Militärfahrzeugen.

Am Wochenende stand St. Goar ganz im Zeichen der Erinnerung an die dramatischen Märztage des Jahres 1945. Mit einer Reihe von Veranstaltungen wurde der 80. Jahrestag des Rheinübergangs der Alliierten gewürdigt. Die Stadt hatte dazu ein umfangreiches Programm auf die Beine gestellt, das sowohl historische Einblicke als auch lebendige Darstellungen bot.

Den Auftakt bildete am Freitag die Eröffnung einer Ausstellung in der Rheinfelshalle. Am Samstag berichteten Zeitzeugen von den letzten Kriegstagen in St. Goar. Ein Höhepunkt des Wochenendes war der Vortrag des renommierten Historikers und Militärexperten David Schiller am Sonntag. Er ordnete die militärstrategische Bedeutung des Rheinübergangs in den Gesamtkontext des Zweiten Weltkriegs ein.

Das Gedenken war nicht nur eine historische Aufarbeitung, sondern auch eine Mahnung an die Gegenwart: Die Opfer des Krieges und die Befreiung Europas durch die Alliierten bleiben unvergessen.

Ein Bericht über das Zeitzeugengespräch folgt.