Rhein-Hunsrück – Die Kolumne St. Goar, der Falke und das Trauma 20.10.2025, 07:30 Uhr

i Wanderfalken werden zur Jagd in der Falknerei als sogenannte Beizvögel eingesetzt. Holger Hollemann/dpa. picture alliance / dpa

Falkenbuch und Falkenshow: So ein Vortragsabend in St. Goar kann eine Lawine an Assoziationen im Betrachter in der Ferne auslösen. Dabei schließt sich nach etlichen Abschweifungen und Verwerfungen wie Comedy und Traumata der Kreis – nur wie?

Die Falknerei! Es muss ein spannender Abend auf Burg Rheinfels in St. Goar gewesen sein, als dort das Falkenbuch Friechrichs II. vorgestellt wurde und echte Vögel live und in Farbe die Veranstaltung bereicherten. Lebendige Greifvögel sind majestätische und prachtvolle Tiere, die ich mir in Wildparks und ähnlichem immer gern anschaue.







