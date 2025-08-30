Bereits seit 2023 wird die Burg Rheinfels in St. Goar saniert. Bis zur Buga 2029 soll das Wahrzeichen fertig sein. Worauf die Ingenieure dabei achten und welche Herausforderungen sie meistern müssen, erzählen sie beim Rundgang über das Burggelände.

Die Burg Rheinfels in St. Goar soll bis zur Bundesgartenschau (Buga) 2029 ein Glanzstück werden. Dafür wird sie bereits seit 2023 umfassend saniert. Die Arbeiten sollen Ende 2028 abgeschlossen sein. Doch was wird dort eigentlich genau gemacht und was sind die Herausforderungen bei einem unter Denkmalschutz stehenden Gebäude? Auf einem Rundgang über das Burggelände haben Nadja Heider und Dirk Osmers, die leitenden Bauingenieure vom Planungsbüro HAZ aus Kassel, unserer Zeitung einige Details verraten.

Ist die Sanierung von Weitem nicht direkt sichtbar, ändert sich dies beim Betreten des Gemäuers. Gerüste sind aufgebaut, Planen verdecken teilweise die Mauern und Notsicherungen dienen dazu, Bereiche in denen gebaut wird, zugänglich zu machen, die Besucher aber trotzdem zu schützen. Dabei ist der wichtigste Grundsatz der Sanierung: „Wenn wir hier fertig sind, soll man nicht sehen, dass an der Burg gearbeitet wurde“, fasst Nadja Heider zusammen. Da das Gemäuer denkmalgeschützt ist, soll sein Erscheinungsbild so nah wie möglich am Original bleiben. Die Mauersteine werden, wenn möglich, wiederverwendet. Es wird nur dort etwas Neues eingesetzt, wo es bautechnisch nicht anders geht. Dafür werden zahlreiche neue Steine auf dem Burggelände gelagert. Sie kommen aus einem Bergwerk in Bundenbach (Kreis Birkenfeld).

Begonnen hat die umfassende Sanierung der Burg im Jahr 2023. Nachdem das Planungsbüro HAZ den Auftrag für sich gewinnen konnte, sind Heider und Osmers mit einige Kollegen nach St. Goar gefahren und haben das Gemäuer genaustens untersucht. Von jeder einzelnen Mauer wurde ein Steckbrief erstellt, der zeigt, was dort konkret gemacht werden muss. Die Ingenieure unterteilten die Burg in 87 Bauteile und entwickelten mit Blick auf die Aspekte Dringlichkeit, Nutzung und Bauerhaltung einen Plan mit insgesamt sechs Bauabschnitten, die im Laufe der Sanierung angegangen werden sollten. „Entsprechend einer Ampel wurden mit Rot Stellen erfasst, an denen kurzfristig Handlungsbedarf besteht, mit Gelb und Grün mittel- und langfristiger Handlungsbedarf“, betont Heider. Aktuell laufen die Arbeiten am dritten Bauabschnitt.

Um sich die Burg und ihren Aufbau jederzeit anschauen zu können, wurde mit Kamera- und Drohnenaufnahmen zudem ein 3D-Modell, also ein digitales Aufmaß der Burg, erstellt. „So können wir uns die Mauern und die Maße immer wieder anschauen, zum Beispiel wenn wir den nächsten Bauabschnitt planen“, sagt Osmers. Aufgrund fehlender finanzieller Mittel werden am Ende voraussichtlich nicht alle rot-markierten Stellen saniert werden können. Um die Sicherheit der Buga-Besucher trotzdem zu gewährleisten, werden diese Abschnitte jedoch so weit gesichert, dass eine Nutzbarkeit während der Buga gegeben ist. Es werden zum Beispiel Netze ergänzt oder lose Steine entfernt.

Bei allen Maßnahmen, die durchgeführt werden, ist eine enge Abstimmung mit Denkmalpflege, Bauforschung, dem Naturschutz und den Buga-Planern wichtig. Besonders für bedrohte Arten stellt die Burg einen Lebensraum dar. Zudem ist das Gemäuer trotz der Sanierungsarbeiten weiterhin für Besucher geöffnet. Auch daran müssen Heider und Osmers bei der Planung der Bauabschnitte denken. „Wir versuchen, alle Interessen zusammenzuführen, und sagen: ,Wir kriegen das jetzt zusammen hin’. Jeder geht mal einen Kompromiss ein und das funktioniert auch ganz gut“, erklärt Osmers.

Grundsätzlich dient die Sanierung dazu, bröckelnde Mauern und instabile unterirdische Gänge zu sichern. Dabei folgen die Arbeiten, die an den Mauern gemacht werden, alle demselben Schema: „Die Mauer wird entfugt, man nimmt raus, was kaputt ist, macht die Mauerkrone neu, stellt eine Wasserführung her und verfugt neu, sodass das Mauerwerk wieder instandgesetzt ist“, erklärt Heider. In der Theorie also eigentlich ganz einfach. Praktisch gesehen ist jede Mauer aber individuell und hat ihre Besonderheiten, auf die das Planer-Team oft spontan reagieren muss. „Das sind 20 Prozent der Arbeit, die uns dann herausfordern“, sagt Osmers.

Verfugt werden die Mauersteine entweder per Hand-, oder Spritzverfugung. Da der Mörtel bei der Spritzverfugung zunächst überall hinfliegt und auf den gesamten Mauersteinen verteilt ist, wird – sobald er fest ist – mit einem Granulat drüber gestrahlt. So werden die Fugen zurückgearbeitet und die Steine wieder sichtbar. Dabei sollte die Verfugung auf den Stein abgestimmt sein. Eine zu feste Verfugung macht die Steine kaputt, sie bekommen Risse, und Wasser kann eindringen. Das führt dazu, dass die Mauer dahinter dauerhaft feucht bleibt. Der neue Mörtel, der für die Verfugung genutzt wird, ist besser angepasst an die Steine. Er ist zementfrei und auch farblich passend.

Neben einer zu festen Verfugung kann auch der für alte Gemäuer so märchenhaft aussehende Efeu die Mauer kaputtmachen. „Er sprengt mit seinen Wurzeln das Gefüge auf und Feuchtigkeit gelangt hinein“, betont Osmers. Deswegen wird er vor den Sanierungsarbeiten entfernt.

Doch nicht nur die Sanierung des Gemäuers steht im Fokus von Heiders und Osmers Arbeit, auch die Absturzsicherung ist ein großes Thema. „Durch das Aufmauern einzelner Mauern oder das Anbringen von Geländern wollen wir künftig mehr Sicherheit für die Burgbesucher schaffen“, sagt Osmers. Hierbei sei man aktuell noch in enger Abstimmung mit den Landschaftsgärtnern.

Den Naturschutz müssen die Bauingenieure bei ihren Planungen ebenfalls bedenken. „Er überrascht mich immer wieder“, sagt Heider. Da die meisten Fugen im Laufe der Sanierung geschlossen werden und es somit kaum noch Lücken als Zufluchtsorte für Tiere wie Eidechsen oder Insekten gibt, werden in den Mauern bewusst einige Öffnungen gelassen. Als Übergangsquartier für die Tiere dienen ein speziell dafür angelegter Steinhaufen sowie kleine Löcher in einigen Mauern.

Ein eigener Teil der Planung ist auch der obere Abschluss der Mauer, die sogenannte „Mauerkrone“. Hier haben sich die Planer für eine Begrünung entschieden. „Es sieht gut aus und hat den positiven Effekt, dass es Wasser speichert und die Temperaturen dämpft“, betont Heider. Die Pflanzen, die für die Begrünung verwendet werden, kennen die Umgebung bereits. Sie sind alle auf dem Burggelände gewachsen. Der Naturschutz hat vor der Sanierung geschaut, welche Pflanzen schützenswert sind. Diese wurden dann abgetragen, zu einer bestimmten Stelle auf der Burg gebracht und seitdem dort gepflegt. „Somit können sie am Ende einfach wieder auf die Mauer gesetzt werden“, sagt Osmers. Die Pflanzen sollen allerdings auch die Möglichkeit bekommen, sich selbst auszubreiten. Dafür lassen die Baufirmen durch herausstehende Steine an einigen Stellen in den Mauern Nischen, in denen die Pflanzen Platz finden sollen.

Blicken Heider und Osmers auf die bisherigen Arbeiten zurück, sind sie zufrieden. „Wir haben zwar überall ein bisschen etwas anderes vorgefunden als gedacht, das ließ sich aber immer gut kompensieren. Der ,Super-Gau’ ist ausgeblieben“, meint Heider. Bei einem alten Gemäuer müsse man flexibel sein und auf das reagieren, was man vorfinde.

Kosten für die Sanierung

Die Gesamtkosten der Sanierung der Burg Rheinfels betragen rund neun Millionen Euro. Davon stellt das Land Rheinland-Pfalz rund acht Millionen zur Verfügung. Die Mittel kommen unter anderem aus dem Programm der Städtebauförderung und dem Bereich der Denkmalpflege. kel