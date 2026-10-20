Vorbereitungen für Buga 2029 St. Goar: Burg Rheinfels macht vorübergehend zu Annalena Bischoff 20.10.2026, 14:13 Uhr

i Schon auf dem Parkplatz der Burg Rheinfels weisen große Banner auf die derzeitigen Baumaßnahmen auf der Anlage hin. Annalena Bischoff

Wo sonst Besucher durch alte Gemäuer streifen und die Aussicht übers Mittelrheintal genießen, herrscht derzeit Baustellenbetrieb. Rund einen Monat bleibt die Burg Rheinfels zunächst komplett zu. Wir erklären warum.

Hohe Gerüste, Bauzäune und ein Kran prägen derzeit das Bild der Burg Rheinfels. Die Arbeiten, mit denen die historische Festung für die Bundesgartenschau 2029 auf Vordermann gebracht werden soll, laufen auf Hochtouren. Wer die Burg hoch über St. Goar derzeit besuchen möchte, muss sich allerdings gedulden: Seit Montag, 19.







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