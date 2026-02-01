Festival für Gourmets St. Goar: Altes Gemäuer wird Treffpunkt der Genießer Werner Dupuis 01.02.2026, 18:00 Uhr

i Liebe zumDetail: Mit der Pinzette garnierte Maget Megala, zweiter Küchenchef auf Schloss Rheinfels das Rinderfilet. Dupuis Werner. Werner Dupuis

Feinste Köstlichkeiten aus der Hand von sieben Küchenchefs und edle Tropfen von neun Winzern gab es beim Gourmet-Festival in St. Goar. Dort wurde das Schloss Rheinfels wieder zum Treffpunkt vieler Kenner und Genießer.

Gemeinsam genießen stand auf der Menükarte des Gourmet-Festivals der Mittelrhein Momente, das am Samstagabend auf Schloss Rheinfels zelebriert wurde. Mittlerweile ist die Einladung zu diesem Event in die historischen Schlossmauern zum festen Termin für Feinschmecker, Kenner und Genießer geworden.







