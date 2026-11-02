Brand in der Altstadt St. Goar: Acht Menschen aus Flammeninferno gerettet Martin Boldt 02.11.2026, 14:30 Uhr

i Einen Totalschaden meldet die Feuerwehr nach einem Wohnhausbrand in der St. Goarer Innenstadt am frühen Montagmorgen. Martin Boldt

Zu einem Wohnhausbrand ist es am Montagmorgen in St. Goar gekommen. Wegen der engen Bebauung kommen die Löschfahrzeuge nicht bis an den Brandherd heran. Acht von Flammen eingeschlossene Bewohner werden im letzten Augenblick über Leitern gerettet.

Eine Rettung in sprichwörtlich letzter Sekunde ist am frühen Montagmorgen, 2. November, den Feuerwehreinsatzkräften in der Altstadt von St. Goar gelungen. Ein Wohnhausbrand mit starker Rauchentwicklung in der Straße „Kirchplatz“ hatte mehreren Anwohnern den Fluchtweg aus dem Gebäude abgeschnitten.







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