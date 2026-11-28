Warten auf Mainz Sportfreilufthalle in Sohren wird zur Zerreißprobe Monika Pradelok 28.11.2026, 12:00 Uhr

i Eine Freilufthalle für den TuS Sohren und den TuS Büchenbeuren soll auf dem Sportgelände „Alte Asche“ entstehen. Seit rund drei Jahren arbeiten die Vereine an dem Vorhaben. Die fehlende Info aus Mainz zur konkreten Fördersumme sorgt für Frust. Archiv/Dennis Irmiter. Dennis Irmiter

Seit Ende 2025 warten die Verantwortlichen auf der „Alten Asche“ auf den Förderbescheid für ihr Millionenprojekt. Die Hängepartie hat Folgen: Sponsoren werden ungeduldig, bei den Ehrenamtlichen schwindet die Motivation.

Die Vorfreude auf die geplante Sportfreilufthalle war groß, die Pläne weit gediehen – doch inzwischen macht sich bei den Verantwortlichen des TuS Sohren und des TuS Büchenbeuren Ernüchterung breit. Denn bei der Umsetzung des Projekts auf dem Sportgelände „Alte Asche“ in Sohren, Heimat der beiden Vereine, herrscht Stillstand.







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