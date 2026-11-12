Mittelrhein-Weine überzeugen Spitzenbewertungen für Weingüter im „Vinum“-Guide Thomas Torkler 12.11.2026, 10:00 Uhr

i Die Geschwister Christiane Lambrich-Henrich und Matthias Lambrich, die das Weingut Goswin Lambrich in Oberwesel-Dellhofen seit 2018 in dritter Generation erfolgreich weiterführen, freuen sich über die Auszeichnung im „Vinum“-Weinguide 2027 als bestes Weingut am Mittelrhein. Thomas Torkler

Trotz der Krise im Weinbau können sich Betriebe am Mittelrhein behaupten. Gleich mehrere Weingüter erhalten im neuen „Vinum“-Guide Spitzenbewertungen. Was die Tester überzeugt – und wie die Winzer auf veränderte Marktbedingungen reagieren.

Von einem „Aufbruch von Bonn bis Bingen“ schreibt der Wein-Guide „Vinum“. Erst zum zweiten Mal haben die Weinbewerter das Anbaugebiet Mittelrhein für das Magazin bereist und ausführlich beurteilt. „Umso deutlicher fällt auf, mit welcher Konsequenz viele Betriebe an der Qualität arbeiten“, urteilen die Kritiker.







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