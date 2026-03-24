Dieselaustritt im Hunsrück Spielplatz in Kisselbach ist besonders stark betroffen Lara Kempf 24.03.2026, 10:00 Uhr

i Auch auf dem naturnahen Spielplatz in Kisselbach macht sich der Dieselaustritt bemerkbar - vor allem wegen des unmittelbar angrenzenden Simmerbachs. Daniel Rühle

Der Dieselaustritt aus einer Pipeline im Gewerbegebiet in Wiebelsheim ist voraussichtlich nicht nur folgenschwer für die Natur, sondern auch für die Gemeinde Kisselbach. Vor allem der dortige Spielplatz leidet unter der Katastrophe.

Die Folgen des Dieselaustritts, der am Mittwoch, 11. März, im Hunsrück für einen Großeinsatz sorgte, sind auch weiterhin deutlich spürbar. Am stärksten betroffen ist die Ortslage Kisselbach. Besonders der dortige naturnahe Spielplatz leidet unter der Naturkatastrophe.







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