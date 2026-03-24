Der Dieselaustritt aus einer Pipeline im Gewerbegebiet in Wiebelsheim ist voraussichtlich nicht nur folgenschwer für die Natur, sondern auch für die Gemeinde Kisselbach. Vor allem der dortige Spielplatz leidet unter der Katastrophe.
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Die Folgen des Dieselaustritts, der am Mittwoch, 11. März, im Hunsrück für einen Großeinsatz sorgte, sind auch weiterhin deutlich spürbar. Am stärksten betroffen ist die Ortslage Kisselbach. Besonders der dortige naturnahe Spielplatz leidet unter der Naturkatastrophe.