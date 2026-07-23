Wer eine Attraktion für den nächsten Kindergeburtstag oder das nächste Volksfest sucht, sollte mal den Blick nach Holzfeld wagen. Hier baut der Tüftler Erich Krautkrämer nämlich Geschicklichkeitsspiele. Wie er dazu kam und was die Spiele auszeichnet.
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Handwerklich begabt und technisch versiert ist er als gelernter Schlosser ohnehin. Doch das ist gar nicht mal das Wesentliche, was den Holzfelder Erich Krautkrämer so sehr auszeichnet. Dass er vor Ideen nur so sprudelt, die in der Form kein anderer hat, gilt da schon eher als besondere Charaktereigenschaft.