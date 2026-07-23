Rentner tüftelt in Holzfeld
Spiele zu entwickeln, ist seine große Leidenschaft
Wie viele weitere Geschicklichkeitsspiele ist auch dieses Feuerlöschspiel eine Eigenkreation von Erich Krautkrämer (rechts). Der
Wie viele weitere Geschicklichkeitsspiele ist auch dieses Feuerlöschspiel eine Eigenkreation von Erich Krautkrämer (rechts). Der Holzfelder Rentner hat es zu seinem Hobby gemacht, Aktionsspiele zu entwerfen und selbst zu fertigen. Dieter Zöbel (links) zählt zu seinen großen Bewunderern.
Johannes Kirsch

Wer eine Attraktion für den nächsten Kindergeburtstag oder das nächste Volksfest sucht, sollte mal den Blick nach Holzfeld wagen. Hier baut der Tüftler Erich Krautkrämer nämlich Geschicklichkeitsspiele. Wie er dazu kam und was die Spiele auszeichnet.

Lesezeit 3 Minuten
Handwerklich begabt und technisch versiert ist er als gelernter Schlosser ohnehin. Doch das ist gar nicht mal das Wesentliche, was den Holzfelder Erich Krautkrämer so sehr auszeichnet. Dass er vor Ideen nur so sprudelt, die in der Form kein anderer hat, gilt da schon eher als besondere Charaktereigenschaft.
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